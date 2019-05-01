Çanakkale'de 1 Mayıs kutlamaları sonunda 3 gözaltı

Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının sonunda terör örgütü propagandası yapma iddiasıyla 2 kişi, polisin kimlik sorgulaması sırasında kimliğini ibraz etmeyen bir kişi gözaltına alındı.

Salı Pazarı'nda saat 13.00'da bir araya gelen işçiler yürüyüş düzenledi. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partiler ile vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte işçiler, İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yürüyüşte, işçiler meydana arama noktalarından geçerek girebildi.

Polis ekipleri, kurduğu arama noktalarında meydana girenleri sıkı bir kontrolden geçirdi. Burada yapılan konuşmaların ardından konser verildi. Halayların çekilmesiyle kutlamalar sona erdi.

Kutlamalara CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalarının sonunda terör örgütü propagandası yapma iddiasıyla 2 kişi, polisin kimlik sorgulaması sırasında kimliğini ibraz edememesi sebebiyle 1 kişi gözaltına alındı.