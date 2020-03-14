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Çanakkale'de 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon değerindeki uyuşturucu ele geçirildi ve 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon değerindeki uyuşturucu ele geçirildi ve 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirip, piyasa süreceği ihbarını aldı. Şüpheli şahısları İstanbul'da takibe alan ekipler, Çanakkale'ye geldiklerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metammetafin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu öne sürülen S.B., C.J., K.V., D.A., Q.Y. ve A.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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