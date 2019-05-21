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Çanakkale'de 100 mülteci yakalandı

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçme hazırlığında olan 100 mülteci ile aralarında bölge sorumlusunun da bulunduğu 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 100 mülteci ile aralarında bölge sorumlusunun da bulunduğu 6 organizatör şüphelisi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı insan kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu İran ve Afganistan uyruklu 100 mülteci yakalandı. Öte yandan, mültecilerin yurt dışına kaçak geçişlerini organize ettiği iddia edilen aralarında Çanakkale bölge organizatörü M.K.'nin de bulunduğu 6 organizatör gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.


Öte yandan emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından mülteciler Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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