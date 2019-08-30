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Çanakkale'de 106 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 106 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 106 mülteci yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Büyükhusun, Behramkale ve Gülpınar köylerinin sahiline operasyon düzenledi. Ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 106 mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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