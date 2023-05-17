Çanakkale'de 108 yıllık 28'inci Alay Şehitliği bulundu

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Tarihi Alan Başkanlığı'nca şehitlikleri ihya çalışması çerçevesinde 108 yıl önce Conkbayırı muharebelerinde düşmana geçit vermeyen 28'inci Alay Şehitliği bulundu.

Çanakkale Savaşları'nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiklerin gerçek mezarları, son yıllarda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tespit edilip, ihya edilmeye başlandı. İhya çalışması çerçevesinde Conkbayırı mevkii 28'inci Alay Mıntıka bölgesinde 108 yıl önce kara savaşları sırasında Conkbayırı muharebelerinde düşmana geçit vermeyen 28'inci Alay Şehitliği bulundu. Bölgede düzenli şekilde çevrilmiş taş yığınları, şahideler, kafatası ve kemik parçaları burada şehitlik olduğunun anlaşılması üzerine diri örtü temizliğine başlandı. Jeoradar ile alan taraması yapılarak, şehitlik bölgesi netleştirildikten sonra ihya edilecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 28. Alay Şehitliğinin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan'dayız. Çanakkale kara muharebelerinin en yoğun yaşandığı, en sıcak çarpışmaların yaşandığı ve Mehmetçiğin Çanakkale'yi 'geçilmez' yaptığı topraklardayız. Çanakkale Tarihi Alan'da bir şehitlik daha ortaya çıkarıldı. 28'inci Alay'ın özellikle 10 Ağustos muharebelerinde, hücum esnasında çok büyük savaşların yaşandığı anda büyük kayıplar verdiği ama buraları düşman eline terk etmediği topraklarda 28'inci Alay'ın kahraman Mehmetçiklerinin, şehitlerimizin metfun olduğu bir şehitlik ortaya çıkarıldı. Çanakkale Tarihi Alan zaten her karışı şehitlik olan bir vatan parçasıdır. Çanakkale Tarihi Alan'da her adımda mutlaka bir şehide, şehitliğe rastlayabiliriz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak uzun zamandan beri bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Burada 28'inci Alay'a ait bir şehitlik olduğunu tespit ettik. Bundan sonraki çalışmalarımız devam edecek. O kahraman şehitlerimizin, bu topraklar için toprağa düşen askerlerimizin bir şehitlikte, uğruna canlarını feda ettikleri ay yıldızlı, al bayrağımızın altında ebedi istirahatlerini geçirecekleri bu topraklarda onların isimlerini tarihe mal edeceğiz. Gelen bütün ziyaretçiler Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük kahramanların isimlerini bir kez daha hatırlamış olacaklar. Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük ruh, o yüksek ruh, Çanakkale ruhu işte bu topraklarda ortaya çıktı. Bu topraklar Çanakkale ruhunun doğduğu topraklardır. Bu topraklar Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıcı olan topraklardır" dedi.