İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale'de 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda merkeze bağlı Kepez beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir ev ve iş yerinde arama yapıldı. Arama sonucu, jandarma ekipleri tarafından 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Olay ile ilgili ise 3 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.