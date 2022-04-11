İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, şüphelendikleri G:Ö ile A.A. isimli şüpheli şahısların araçlarını durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda; 44 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik viski, 40 şişe gümrük kaçağı üzerlerinde 1 litrelik rakı, 24 şişe gümrük kaçağı 700 ml'lik likör, 24 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik votka ve 6 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik cin ele geçirildi.


Şüpheli G.Ö ile A.A isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

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