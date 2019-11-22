Çanakkale'de 139 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 139 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli'ye lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 139 mülteciyi yakaladı. Sahil Güvenlik “TCSG KB 4301” Bot Komutanlığı ekiplerinin Burunucu mevkii açığında yaptıkları operasyonda 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Komutanlığın aynı mevkide daha sonra yaptığı bir başka operasyonda ise 48 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. TCSG KB 4301 Bot Komutanlığının sabah saatlerinde yaptığı başka bir operasyonda ise 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.