İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de 14 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitme hazırlığında olan 14 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitme hazırlığında olan 14 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Limantaşı mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Zeytinlik alanda toplu halde 6'sı çocuk 14 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.