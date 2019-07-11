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Çanakkale'de 15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

Çanakkale’de gerçekleştirilecek olan ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı açıklandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilecek olan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı açıklandı.


15 Temmuz Pazartesi günü saat 11:30'da Şehitler Abidesinde başlayacak olan programda sembolik olarak şehitliklere karanfil bırakılacak. Saat 12:15'te ise Şehitler Abidesi Camii'ne geçilerek Kur-an'ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek. Burada misafirlere yemek ikramı da yapılacak. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde ise Cumhuriyet Meydanından İskele-Demokrasi Meydanına '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' yapılacak.


İskele-Demokrasi Meydanında saat 20:30 yapılacak olan programda ise; deniz taşıtlarının '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' selamlaması, Çanakkale Mehteran Derneği gösterisi, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve kum sanatı gösterisi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu programda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da bir konuşma yapacak. Saat 23:25'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın programı alandan yayınlanacak.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm camilerde saat 00:13'te selalar okunmaya başlanacak.

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