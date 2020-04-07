Çanakkale'de 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında iki farklı işletmeye operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda; 66 adet el koruma solüsyonu ve 89 adet ilgili şartları taşımayan ve gerekli izin belgesi bulunmayan toplamda 155 adet 500 ml'lik el koruma solüsyonu ele geçirildi.

İşletme sahipleri S.S. ile C.S.'ye haklarında TCK 186 maddesi gereğince yasal işlem yapılırken, şahıslar ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.