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Çanakkale'de 17 günlük ‘tam kapanma' başladı

Çanakkale’de de korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla tüm Türkiye’de hayata geçirilen ‘tam kapanma’ süreci başladı.

Çanakkale'de de korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla tüm Türkiye'de hayata geçirilen ‘tam kapanma' süreci başladı.



Bugün saat 19.00 başlayan ve 17 Mayıs 05.00'a kadar devam edecek olan ‘tam kapanma' süreci başladı. Vatandaşlar son dakikaya kadar iş ve alışverişlerini tamamlamaya çalıştı. Polis ekipleri bu süreçte vatandaşları uyararak kapanma sürecinin başladığını hatırlattı. Ekiplerin tam kapanma uygulamasıyla birlikte İskele Meydanı, Kordon Boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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