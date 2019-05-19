Çanakkale'de 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çanakkale'de törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, milli mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıç tarihinin 19 Mayıs 1919 olduğunu belirten Alp, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal'in 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret halinde var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır” şeklinde konuştu.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Pirireis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası üzerinden ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bayrak Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çanakkale'de gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.