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Çanakkale'de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Çanakkale kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; dün saat 14.45 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan M.D., N.D. ve Ö.D. isimli şahıslar arabadan indirilerek araç içerisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi.


Şüphelilere idari para cezası kesilirken, ele geçirilen atık yağlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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