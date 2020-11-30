Çanakkale'de 2 günde 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım Cumartesi günü saat 05.50'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik bottaki 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Daha sonra bugün üç ayrı olayda Kadırga Burnu açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 64 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik botlarıyla kurtarılan düzensiz göçmenler, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.