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Çanakkale'de 20 bin doldurma sigara ele geçirildi

Çanakkale’de, gerçekleştirilen operasyonla 20 bin 740 adet doldurma sigara ele geçirildi.

Çanakkale'de, gerçekleştirilen operasyonla 20 bin 740 adet doldurma sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM kapsamına giren doldurulmuş makaron (doldurma sigara) satışını yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.Yapılan operasyon sonucu toplamda 20 bin 740 adet doldurma sigaraya el konuldu. Gözaltına alınan işyeri sahibi O.S., KOM Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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