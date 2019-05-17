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Çanakkale'de 20 kutu makaron ele geçirildi

Çanakkale’de yapılan operasyonda 20 kutu 4 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Çanakkale'de yapılan operasyonda 20 kutu 4 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi görevlilerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan araştırma sonucu yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı bilgileri elde edilen Y.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan arama sonucu, 20 kutu 4 bin dal doldurulmuş makaron, 22 kutu sahte TAPDK bandrollü makaron 52 kutu TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.


Şüpheli Y.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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