Çanakkale'de 2008 yılında küle dönen alan dikilen 2 milyondan fazla fidanla yeniden yeşillendi

Çanakkale'nin merkeze bağlı İntepe köyünde 14 yıl önce çıkan orman yangınında bin 464 hektarlık alan zarar görmüş, söndürme çalışmaları ise 12 gün sürmüştü. Aradan geçen zaman zarfında aynı bölge yeniden ağaçlandırılarak yeşil görüntüsüne kavuştu. O alan dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Çınarlı köyünde 30 Temmuz 2008 tarihinde saat 11.37'de başlayan yangın, 10 kilometre uzaklıktaki İntepe köyüne kadar ulaşmış ve köyde bulunan restoranlar da dahil olmak üzere bin 464 hektarlık alan zarar görmüştü. Meydana gelen yangının soğutma çalışmaları ise 12 Ağustos 2008 tarihine kadar sürmüştü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yanan bölgeye 2 milyon 267 bin fidan dikilerek ağaçlandırma çalışması başlatılmıştı.

“2 milyon 267 bin fidan diktik”

Aradan geçen 14 yıllık zamanın ardından bölgedeki fidanlar büyüyerek ağaç haline geldi. Yanan alanın yeşil hali ise drone ile havadan görüntülendi. Yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aktaran Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “30 Temmuz 2008 tarihinde İntepe bölgesinde saat 11.37 itibariyle orman yangını meydana geldi. Yangın aynı gün kontrol altına alınmasına rağmen söndürme çalışmaları tam olarak 12 gün sürdü. Bin 464 hektarlık bir alan yanmıştı. Yine o gün basında, bazı medya kuruluşlarında bu alanların imara açılacağı, otel yapılacağı ve turizm bölgesi ilan edileceği şeklinde haberler vardı. Çok şükür bugün bu sahanın tamamını orman haline dönüştürebildik. Bu sahaya 2 milyon 267 bin fidan diktik. Sahanın tamamı orman haline geldi. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yanan sahaların tamamını ağaçlandırdık”

Meydana gelen yangınlar sonrasında yanan alanların yıl içerisinde yeniden ağaçlandırıldığını belirten Demirci, “Bölgemizde çıkan tüm yangınlarda, yıl içerisinde aynı sahaları ağaçlandırdık. Zaten bu anayasanın ve kanunların bize yüklediği bir yükümlülük. Anayasaya göre de yanan ormanları yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Çanakkale, 2020 yılında Tarihi Alan Başkanlığı'na yakın bölgelerde büyük yangınlar çıkmıştı. Sahanın tamamını ağaçlandırdık. Şu an itibariyle ağaçlarımız belli bir boya da ulaştı” diye konuştu.

“2022 yılı yangın sezonu hazırlıkları tamamlandı”

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 2022 yılı içerisinde meydana gelebilecek yangınlara karşı hazırlıklarını tamamladıklarını da sözlerine ekleyen Demirci, “2022 yılı yangın sezonu hazırlıklarına biz 2021 yılı sonundan itibaren başladık. Ekiplerimizin eğitimi, araçlarımızın tamiri ve tadilatı tamamlandı. 1 Mayıs itibariyle de Orman Genel Müdürlüğümüz bir helikopter görevlendirmesi yaptı. Şu an itibariyle yangın helikopterimiz de görevine başladı” şeklinde konuştu.