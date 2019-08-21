Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 201 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 201 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Çanakkale'de son bir haftada yapılan 9 ayrı operasyonda kaçak olarak Yunanistan'ın Midili Adası'na kaçmak isteyen 201 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonlarda mültecilere organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 şahıs da yakalandı. Jandarma ekipleri olaylarda kullanılan 1 otomobil, 1 kamyonet, 1 otobüs, 1 minibüs, 1 adet bot ve 1 adet bot motoruna el koydu.
Yakalanan 201 mülteci işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan 4 organizatörden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si serbest bırakıldı.