Çanakkale'de 2022 yılında 1078 uyuşturucu operasyonunda 122 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de 2022 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen 1078 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1258 şüpheliden 122'si tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 1078 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 1258 şüphelinden 122'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 22 kilo 500 gram esrar, 7 kilo 365 gram skunk, 6 kilo 833 gram metamfetamin, 2 kilo 760 gram bonzai, 137 gram kokain, 32 gram eroin, 7 bin 738 sentetik ecza, 963 captagon, 114 extacy hap, 301 kök kenevir bitkisi, 41 tabanca, 15 tüfek ve 632 mermi ile 78 fişek, 110 bin 782 TL, 2 bin 600 Dolar ve 125 Eure ele geçirildi.

Öte yandan, 2022 yılında haklarında arama kararı bulunan 163 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından 122 şüpheli cezaevine gönderilirken, 41 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.