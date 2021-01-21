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Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 204 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ezine ilçesi açıklarındaki Beşik Burnu önlerde bir balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edilmesinin ardından bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tekne içerisinde 20 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri ile Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 184 düzensiz göçmen ise Ezine ilçesi sahilinde yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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