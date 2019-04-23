Çanakkale'de 23 Nisan kutlamaları

Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrenciler ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Daha sonra Saygı Duruşu'nda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemi binaen konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, " Bugün millet iradesinin egemenliğinin hakim kılınarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıldönümünü kutluyoruz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanının korunması ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilmiş olan mücadeleleri bugün millet olarak çok iyi idrak etmeliyiz. Çanakkale Ruhu'nu, 1'inci Meclis Ruhu'nu, 15 Temmuz Ruhu'nu daima yaşatmalıyız. Bize düşen görev Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği Türk İstiklal ve Cumhuriyeti korumak, yarınlarımıza bu bilinci aktarmak ve vatan topraklarını tüm dünyayı bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde emanet etmektir" dedi.

Kentte 23 Nisan kutlamaları kordonboyunda ve halk bahçesindeki çeşitli etkinliklerle sürdü.