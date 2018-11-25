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Çanakkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Çanakkale’de, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü’ nedeniyle yaklaşık 500 kişinin katılımıyla yürüyüş düzenledi.

Çanakkale'de, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle yaklaşık 500 kişinin katılımıyla yürüyüş düzenledi.


Yürüyüşe AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte yaklaşık 500 kişi Kordon Boyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde bir araya geldi.


Vatandaşlar kadına yönelik şiddete tepki içeren ‘Haddini aşan öfkeye yenik düşme', ‘Kadın Allah'ın emanetidir', ‘Kadın güçlenirse toplum güçlenir' gibi yazılı dövizlerle İskele Meydanı'ndaki Barışın Kanatları Heykeli önüne kadar yürüdü. Burada bir açıklama yapan AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, “Kadına yönelik dünyanın şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz” dedi.

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