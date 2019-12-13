Çanakkale'de 25 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağ mevkiindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.