İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

Çanakkale’de, 29 Eki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Çanakkale'de, 29 Eki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.


Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın da katıldığı programda çok sayıda askeri ve siyasi temsilci de yer aldı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program tamamlandı.


Çanakkale'de, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kordon Boyu'nda yarın saat 10:30'da resmi tören yapılacak. Halk oyunlarının oynanacağı ve şiirlerin seslendireceği törende, günün anlam ve önemine uygun marşların okunacağı bir konser de verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.