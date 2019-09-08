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Çanakkale'de 29 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 7’si çocuk 29 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 7'si çocuk 29 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.



Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Beşyol köyü Kireçtepe mevkisinde, sahilden yasa dışı çıkış yapmak üzere olan 7'si çocuk 29 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, işlemlerinin yapılması için Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü

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