Çanakkale'de 3. Uluslararası Şiir Gecesi

Uluslararası Şiir Gecesi” düzenlendi.

Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Eker, Uluslararası Öğrenci Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Bolat, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ahmet Arıcan, ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Danışmanı Araştırma Görevlisi Enes Yaşar, konuklar ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlik, Gineli Abdoulaye Diallo'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinlikte sırasıyla ÇOMÜ Uluslararası öğrenci Topluluğu Başkanı Mahad Hasan, ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Danışmanı Arş. Gör. Enes Yaşar, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ahmet Arıcan, Uluslararası Öğrenci Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Bolat ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat birer konuşma yaptı.

"Sizler yabancı değil, uluslararası öğrenci değil, bizim öz kardeşlerimizsiniz"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat yaptığı konuşmada, “Sizler yabancı değil, uluslararası öğrenci değil, bizim öz kardeşlerimizsiniz. Yurt dışından gelen öğrenciler yabancı öğrenci, uluslararası öğrenci ve misafir öğrenci gibi isimlerle adlandırılır. Sizler yabancı değil, ev sahibisiniz. Çünkü dedeleriniz bir asır önce Çanakkale'de bizlerle beraber kardeşlerimiz olarak savaştılar. Sizlerde Çanakkale ruhunu anlamak için Çanakkale Şehitliği'ni gezin, ziyaret edin. Bu şehrin manevi değerlerini anlayın ve sahip çıkın. Bu etkinlik vesilesi ile dünyanın dört bir yanından gelen siz kardeşlerimle toplu olarak ilk defa bir araya gelmiş oluyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik 14 farklı ülkeden öğrencinin şiir dinletisi ve çeşitli ikramlarla sona erdi.