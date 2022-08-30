Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sabah 10.00'da düzenlenen tören programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Binbaşı Evren Bal, “Bugün yüce Türk milletinin büyük fedakarlıklarla verdiği istiklal mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı büyük taarruzun 100'üncü yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlamamış, Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenerek, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci temelleri atılmıştır. Kahraman Türk ordusundan sayıca çok daha üstün olan işgal ordusuna karşı başlatılan, her safhasında düşünülerek hazırlanan ve baş safhasında düşünülerek hazırlanan ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal tarafından bizzat sevk ve idare edilen bu harekat ile kazanılan eşsiz sefer Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığının tüm dünyaya gösterildiği muazzam bir eser olmuştur” dedi.

Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmanın ardından Halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni yapıldı.