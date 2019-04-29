Çanakkale'de 30 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 30 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurularak, içerisindeki 5 kadın, 15'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 30 mülteci yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.