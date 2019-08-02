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Çanakkale'de 30 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından mülteci kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 30 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 1 kişi yakalandı.


Mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda, 17 Filistin ve 13 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 30 mülteci ve mültecilere organizatörlük yapan 1 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 minibüs de ele geçirildi.


Yakalanan 17 Filistin uyruklu mülteci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanan 13 Suriye uyruklu mültecilere ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Adli makamların talimatı gereği, ele geçirilen 1 minibüs de muhafaza altına alındı. Ayvacık Cumhuriyet savcısının talimatı ile H.Y. isimli organizatör gözaltına alındı.

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