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Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayvacık'ın Behram köyü Kadırga Koyu mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda kucaklarında bebekleri olan kadınların da bulunduğu 31 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. Adli makamların talimatı gereği mülteciler işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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