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Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde 31 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 31 mülteci yakalandı.


Önceki gün Eceabat ilçesinin Kireçtepe mevkiine yapılan operasyonda, arazide otururken bulunan 8'i çocuk 31 mülteci yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucu olay yerinden bir kişinin kaçtığı da tespit edildi. Operasyonda, Y.A. isimli organizatör çalılık içerisinde yakalandı. Mülteciler, yapılan mülakatlarda Türkiye'ye İran üzerinden geldiklerini ifade etti. Mültecilerin Eceabat Bölgesine ise İstanbul-Tekirdağ-Gelibolu üzerinden geldikleri tespit edildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, 1 şüpheli şahsın ise gözaltına alındığı açıklandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

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