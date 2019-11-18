Çanakkale'de 310 mülteci yakalandı

Önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olaylarında; toplam 310 yabancı uyruklu mülteci ve organizatörler yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamların talimatı gereği ; 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 adet can yeleği Yediemin Otoparkına götürüldü.

Adli makamların talimatı ile Y.K. , D.Y. , Y.C. , Y.Ş. ve C.Z. isimli şahıslar gözaltına alınırken, firar eden N.K. ve M.K. isimli şahısların arama çalışmalarına ise devam edildiği açıklandı.