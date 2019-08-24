Çanakkale'de 33 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kösedere köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 33 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.