İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale'de 34 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’de 34 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale'de 34 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.40 sıralarında Eceabat ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, toplam 34 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.