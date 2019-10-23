Çanakkale'de 35 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 35 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kösedere köyü sahili ile Behram köyünde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.