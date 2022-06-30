İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de 350 bin liralık kablo çalan hırsızlar yakalandı

Çanakkale’de piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan enerji nakil kablosunu çalan hırsızlar yakalandı.

Çanakkale'de piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan enerji nakil kablosunu çalan hırsızlar yakalandı.


Çanakkale merkez, Lapseki ve Bayramiç ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil kablolarında yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Son iki ay içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık değeri 350 bin lira olan enerji nakil kablosu ve hat yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 7 şüpheli de yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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