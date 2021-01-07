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Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’den, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale'den, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 Ocak Çarşamba günü saat 15.50'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yelkenli içerisindeki 37 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. 37 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

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