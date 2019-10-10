Çanakkale'de 38 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, akşam saatlerinden sabaha kadar 1 kapalı kasa kamyoneti takip eden jandarma ekipleri, 1 şüpheli organizatör ile 38 yabancı uyruklu mülteciyi yakaladı.

Kamyoneti takibe alan Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Semadirek adasına çıkış yapmak için hazırlık yapan 38 mülteciyle birlikte bu mültecileri araziye kamyonetle bırakan 1 şüpheli şahsı takibe alarak yakaladı. Mülteciler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kamyonet sürücüsü şüpheli E.G. ise gözaltına alındı.