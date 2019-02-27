Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 39 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Ayvacık Kadırga koyu mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 109” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda 18'i çocuk 10'u da kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 39 mülteci yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilere battaniye, eşofman, mont, gıda paketi ve su dağıtımı yapıldı. Mülteciler ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.