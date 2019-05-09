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Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile kaçmak isteyen yabancı uyruklu 39 kişi, operasyon sonucu yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile kaçmak isteyen yabancı uyruklu 39 kişi, operasyon sonucu yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevki açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 107” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda 21'i çocuk 7'si de kadın olmak üzere Afganistan ve İran uyruklu 39 kişiyi yakaladı.


Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilere Sahil Güvenlik ekiplerince gıda ve giysi dağıtımı yapıldı. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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