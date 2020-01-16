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Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 39 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 39 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 39 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Meydana gelen olayda ayrıca; 1 adet bot, 1 adet bot motoru ve 39 adet can yeleği ele geçirildi.


Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ele geçirilen malzemeler ise Yediemin Otoparkına bırakıldı.

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