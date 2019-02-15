İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de 40 mülteci yakalandı

Çanakkale’de, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 40 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 40 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında bulunan mültecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, Çamkalabak köyü Kaşkaya Mevki ve Yanık Tepe mevkiinde 19 Kongo uyruklu mülteci yakalanırken, Işıklar köyü Dörtyol mevkiinde 21 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.