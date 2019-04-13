Çanakkale'de 41 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 41 mülteci yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Kadırga Burnu açıklarında yaptıkları ilk operasyonda bir grup mültecinin lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 61 Bot Komutanlığınca yapılan operasyonda 22 Afgan uyruklu mülteci yakalandı. Yapılan başka bir operasyonda ise Küçükkuyu Mıhlı mevkiinden denize açılan 19 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen mültecilere burada giyecek ve gıda yardımı yapıldı. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.