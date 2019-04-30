Çanakkale'de 42 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Ayvacık'ın Behram köyü Korubaşı mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda 33 Afganistan uyruklu, 8 Myanmar uyruklu ve 1 Pakistan uyruklu mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonda organizatör olduğu iddia edilen R.Ü. ve R.Y. adlı iki şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen 2 otomobil ve 1 kamyonette yed-i emin oto parkına teslim edildi.