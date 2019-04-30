İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çanakkale'de 42 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 42 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Ayvacık'ın Behram köyü Korubaşı mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda 33 Afganistan uyruklu, 8 Myanmar uyruklu ve 1 Pakistan uyruklu mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonda organizatör olduğu iddia edilen R.Ü. ve R.Y. adlı iki şüpheli gözaltına alındı.


Öte yandan operasyonda ele geçirilen 2 otomobil ve 1 kamyonette yed-i emin oto parkına teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.