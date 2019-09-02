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Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 48 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 48 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumköy köyü mevkiinde sabah saatlerinde Yunanistan'ın Semadirek Adasına geçmek isteyen 48 mülteciyi operasyon düzenleyerek yakaladı. Mülteciler, işlemlerin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

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