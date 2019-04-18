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Çanakkale'de 5 mülteci yakalandı

Çanakkale’de Yunanistan’ın Midilli adasına geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 5 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de Yunanistan'ın Midilli adasına geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 5 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde, Mıhlı yol kontrol noktasında, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Afganistan uyruklu 5 mülteci, organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi ve 1 adet otomobil ele geçirildi.


Yakalanan 5 mülteci işlemlerinin tamamlanmasına ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Adli makamların talimatı gereği otomobil muhafaza altına alındı. Organizatör olduğu iddia edilen A.C. adlı şüpheli ise Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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