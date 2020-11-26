İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de 50 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

Çanakkale’de, bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı.

Çanakkale'de, bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı.


Merkez ilçe Yapıldak köyünde 4 kasım Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında yıllarca çiftçilik yaparak 50 bin lira değerinde ziynet eşyası biriktiren bir vatandaşın evine hırsız girdi. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Çanakkale Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriyeler ile çevrede yaptıkları araştırmalar, şahitlerin ifadesi ve Olay Yeri İnceleme Timinin titiz çalışmaları sonucu hırsızlık yapan kişinin H.B. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)'nin fiziki ve teknik takibi sonucunda şüpheli H.B.'ye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan zanlı, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.B., Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.