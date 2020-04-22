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Çanakkale'de 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Çanakkale’de, bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Çanakkale'de, bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgının ardından sahte dezenfektan üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, Biga ilçesinde bir imalathanede sahte dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan operasyonda piyasaya sürülmek üzere 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.


Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, emniyette alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

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