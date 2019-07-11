Çanakkale'de 52 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 52 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için yol kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behramkale köyü Yeşil Liman mevkiinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Durdurulan kamyonette aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.